تفاصيل حملات إزال فورية للتعديات بالدقهلية (صور)





أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلي أنه تم إزالة من حالات التعدي والبناء مخالف بعدد من مراكز ومدن أجا والسنبلاوين وحى غرب المنصورة وبلقاس ودكرنس..



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى إزالة التعديات والبناء المخالف بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة.



منية النصر

ففي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز أنه بنطاق الوحدة المحلية بالبجلات تم إزالة تعدى داخل الحيز العمرانى ببناء سور من البلوك من ثلاثة أضلاع على مساحة تقدر ب240 متر كما إزالة تعدى أخر داخل الحيز العمرانى ببناء سور من البلوك على مساحة تقدر ب 144متر داخل الحيز العمرانى

وتمت الازالة الكلية حتى سطح الأرض على نفقة المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..



ميت سلسيل

وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز أنه تم تنفيذ إزالة فورية لغرفة من البلوك الابيض خارج الحيز العمرانى على الأرض الزراعية على مساحة 12 متر تقريبا وتمت الإزالة حتى سطح الارض بمشاركة الجمعية الزراعية ومركز الشرطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..



المطرية

وفي مركز ومدينة المطرية قال رئيس المركز أنه تم إزاله سمل خرساني بمساحه 92 متر تقريبا علي قطعه أرض املاك دوله زراعيه ملك الهيئه العامه للتعمير وتمت الازاله بالكامل كليه وتم إحاله المختصين للتحقيق بالزراعه لعدم الأخطار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة..



دكرنس

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات رئيس المركز أنه تم إزالة حالتي تعدي بدموه والقباب الكبري على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..



السنبلاوين



وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز انه تم ️متابعة أعمال إزاله فوريه في المهد بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لسلم مخالف لأحد المواطنين بقرية كفر طنبول الجديد بنطاق الوحده المحلية بطنبول الكبرى ومساحة السلم طول٤ م × عرض ١م × ارتفاع١،٤٠م وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..



هذا وقد أكد "مختار" ان المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وقال أنه لاتفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.



وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.





فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن

