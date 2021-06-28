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بـ10 نقاط.. "البرازيل" يتصدر المجموعة الثانية في كوبا أمريكا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:23 م
البرازيل
البرازيل
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تصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثانية، في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، بعدما انتهت المباراة التي جمعته بمنتخب الإكوادور مساء الأحد بالتعادل.

البرازيل 

وتعادل البرازيل مع نظيره الإكوادور في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ5 والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.

نقاط البرازيل 

وجمع منتخب البرازيل 10 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وتعادل وحيد جعلته في صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2021، بر وتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب البرازيل

واعتلى البرازيل تتيب المجموعة يليه منتخب بيرو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن بعده منتخب كولومبيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يأتي المنتخب الإكوادوري في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

هدف البرازيل

وسجل هدف البرازيل  عن طريق لاعبه ميليتا نجم دفاع ريال مدريد الإسباني من خلال رأسية أحرزها في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بينما تعادل مينا للمنتخب الإكوادوري، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق وتتأهل الإكوادور للدور ربع النهائي.

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