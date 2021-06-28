تصدير 2900 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش





أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، حيث وصلت إلى الميناء السفينة YAZ القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 97.9 متر والغاطس 6.2 متر، وذلك لشحن 2900 طن ملح إلى لبنان.





وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم /الإثنين/- أن هذه السفينة تعتبر الرابعة عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش 59 ألف طن.





وأوضحت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل تواجد 4 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.



