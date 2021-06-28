Advertisements

تصدير 2900 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، حيث وصلت إلى الميناء السفينة YAZ القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 97.9 متر والغاطس 6.2 متر، وذلك لشحن 2900 طن ملح إلى لبنان.

وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم /الإثنين/- أن هذه السفينة تعتبر الرابعة عشرة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش 59 ألف طن.

وأوضحت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل تواجد 4 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة