ابوريدة في معسكر منتخب فلسطين الأوليمبي بمنتجع الاسيوطي



قام هاني أبو ريده ، عضو الكونجرس في الفيفا ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ونائب الاتحاد العربي الحالي يرافقة الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد كرة القدم والمهندس ومجدي شمس الدين ، سكرتير عام الاتحاد الافريقي الأسبق ومبارك الضفيان ، مساعد الاتحاد العربي لكرة القدم بزيارة منتخب فلسطين الأوليمبى فى معسكره التدريبي بمنتجع الاسيوطى وذلك للشد من ازر اللاعبين قبل تصفيات اسيا القادمة .





من جانبة أعرب الفريق جبريل الرجوب المناضل الفلسطيني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين عن سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبناء المنتخب على أرضه لانه يعتبر أن فلسطين ومصر شعبا واحداً .



واضاف بقوله : أشكر القيادة المصرية على السماح بإقامة أول معسكر خارجى لمنتخبنا فى مصر وبالتحديد فى منتجع الاسيوطى .



واختتم زيارته بتوجيه الشكر الى محمود الاسيوطى على الاستضافة وتلبية طلبات اللاعبين والجهاز الفنى مؤكدا أن القادم افضل بعد التعاون الرياضى بين مصر وفلسطين .