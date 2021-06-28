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ابوريدة في معسكر منتخب فلسطين الأوليمبي بمنتجع الاسيوطي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قام هاني أبو ريده ، عضو الكونجرس في الفيفا ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ونائب الاتحاد العربي الحالي يرافقة الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد كرة القدم والمهندس ومجدي شمس الدين ، سكرتير عام الاتحاد الافريقي الأسبق ومبارك الضفيان ، مساعد الاتحاد العربي لكرة القدم بزيارة منتخب فلسطين الأوليمبى فى معسكره التدريبي بمنتجع الاسيوطى وذلك للشد من ازر اللاعبين قبل تصفيات اسيا القادمة .


من جانبة أعرب الفريق جبريل الرجوب المناضل الفلسطيني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين عن سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبناء المنتخب على أرضه لانه يعتبر أن فلسطين ومصر شعبا واحداً .

واضاف بقوله : أشكر القيادة المصرية على السماح بإقامة أول معسكر خارجى لمنتخبنا فى مصر وبالتحديد فى منتجع الاسيوطى .

واختتم زيارته بتوجيه الشكر الى محمود الاسيوطى على الاستضافة وتلبية طلبات اللاعبين والجهاز الفنى مؤكدا أن القادم افضل بعد التعاون الرياضى بين مصر وفلسطين .

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