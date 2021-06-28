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تعرف على بدلاء الزمالك أمام المقاصة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس.

 

وجاء التشكيل كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

 

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

 

 

بينما يجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح وأحمد عيد.

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