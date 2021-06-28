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رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تعمل على أولويات اقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن حكومته تعمل على أولويات اقتصادية للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن الأولويات مرتبطة بالتزامات محددة من قبل مجموعة من الوزراء القطاعيين لإنتاج خارطة طريق لمدة عامين محددة بمشروعات ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار.

وأشار إلى أن من بين هذه المشروعات مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيا من العقبة إلى الماضونة، لافتًا إلى اهتمامات من قبل جهات عديدة بهذا المشروع الذي قد يمتد إلى العراق.. مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات قطاعية وليس فقط وضع سياسات لهذه القطاعات على أن تتضمن مقاربات يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية للتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها بشكل خاص كلف الطاقة بما يكفل تعزيز تنافسية القطاع وتوفير الحماية للصناعات وتشجيع الصادرات.

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