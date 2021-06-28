فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

فجر تقرير إعلامي إسباني، مفاجأة مدوية، بعدما أشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان لن يدع كيليان مبابي يرحل هذا الصيف، رغم أن عقده ينتهي في 2022.

وذكر الصحفي الموثوق محمد بوحفصي، فإن سان جيرمان قرر الحفاظ على مبابي الموسم المقبل، وعدم التفاوض على رحيله.

وأضاف الصحفي الشهير، أن سان جيرمان يخاطر برحيل مبابي مجاناً في صيف 2022، في حين أن اللاعب يريد تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد، علماً أنه لم يتخذ أي قرار بعد.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت بأن باريس سان جيرمان على إستعداد لمنح مبابي راتباً يصل الى 50 مليون يورو سنوياً، من أجل إقناعه بالبقاء والتجديد.