زراعة الفيوم؛ إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية (صور)

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تم التشديد على استمرار الحملات حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل والعمل على الرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لأكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية.



ووجه وكيل الوزارة جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مديرعام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مديرالإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ حالة تعدي على مساحة 12سهم، وإزالة 5 حالات تعدي على مساحة 5 قراريط، بحضور المهندس سيد احمد محمود رائيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس محمد فايد مدير الجمعية الزراعية بناحية نزله بشير والاستاذ احمد عبيد رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية تلات والاستاذ حسن عبدالواحد القسم الهندسي بالوحدة والاستاذ علا محمد يوسف رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية دمو والمهندس نبيل ثابت القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس مجدى حزقيال مدير الجمعية الزراعية بناحية م دمو.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة وبمتابعة المهندس احمد فاروق رئيس قسم حماية الاراضى بابشواى إزالة ٣ حالة تعدى بزمام جمعيه ابودنقاشا الحالة لاولى بمساحة ١٠٠م والحالة الثانية بمساحة ٢٥م والحالة الثالثة بمساحة ٢٥م والتعديات الثلاثة عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض والاسمنت ارتفاع ٣متر قامت الوحدة المحلية بطبهار بازالات التعديات جميعها بحضور الاستاذ احمد على رئيس الوحدة المحلية بابودنقاش والمهندس طارق مدير الجمعية بأبو دنقاش والمهندس وجيه مشرف الجمعية وتمت الإزالة حتى سطح الارض وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية لابلاغ فى حاله إعادة البناء مرة اخرى.



وقامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي علي الارض الزراعية بمركز سنورس زمام جمعية مطرطارس علي مساحة 7 قراريط.

