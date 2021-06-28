Advertisements
الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية
الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:34 م
علي خلاف
Advertisements
تحرك مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت، قبل إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.
تحرك الأهلي لضم كريم فؤاد
ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته في الأولمبياد في شهر يوليو المقبل، لأن مشاركته في طوكيو سترفع من قيمة اللاعب التسويقية وهو ما تخشاه إدارة الأهلي.
و تخشى إدارة الأهلي من تلقي كريم فؤاد عروضا احترافية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، وهو ما يهدد من انتقاله إلى القلعة الحمراء حال عدم حسم الصفقة بشكل رسمي.
Advertisements