الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية





تحرك مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت، قبل إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.





تحرك الأهلي لضم كريم فؤاد





ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته في الأولمبياد في شهر يوليو المقبل، لأن مشاركته في طوكيو سترفع من قيمة اللاعب التسويقية وهو ما تخشاه إدارة الأهلي.



