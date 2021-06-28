Advertisements

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحرك مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت، قبل إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

تحرك الأهلي لضم كريم فؤاد 

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته في الأولمبياد في شهر يوليو المقبل، لأن مشاركته في طوكيو سترفع من قيمة اللاعب التسويقية وهو ما تخشاه إدارة الأهلي.

و تخشى إدارة الأهلي من تلقي كريم فؤاد عروضا احترافية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، وهو ما يهدد من انتقاله إلى القلعة الحمراء حال عدم حسم الصفقة بشكل رسمي.

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة