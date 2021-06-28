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وزير الري يكشف تفاصيل زيادة دخل الفلاح من خلال مشروع الري بالتنقيط

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، أن الدولة حريصة على إنجاز الخطة الاستثمارية لمصلحة الري وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ 51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، والتي يعود نتائجه على الفلاح وسيساهم فى زيادة الإنتاج ورفع دخلة.

واستعرض عبد العاطي بأن الوزارة تعمل على أن تستهدف 7 آلاف كيلو، وقد نصل إلى 20 ألف كيلو، والفلاح المصري كان يعاني كثيرًا من قصة انتشار الحشائش على الترع، ومشروع الري بالتنقيط، سيساهم فى زيادة الدخل للفلاح والمزارع، بجانب أنه سيضاعف من قيمة الإنتاج والمحصول الزراعي.

وأوضح وزير الري:" أنه قبل الرى بالتنقيط كان الفلاح يستهدف 10 شكائر سماد، والآن أصبح يستخدم شيكارة فقط، وأكثر ما كان يعانى منها الفلاح هو العشب الشيطانى الذى كان يخرج على جانبي الترع، لكن الآن أصبحت المياه تستهدف الزرع فقط وهذا ساهم فى زيادة الإنتاج 40 %، وهذا الكلام صادر من الفلاحين.

واختتم وزير الري، أنه كما تم عمل شبكة صرف صحى للفلاحين، ويتم تركيب الغاز الطبيعى وتمهيد الطرق، وافتتاح فروع للبنوك، بجانب وجود مساكن حضارية تعطي منظر للبيئة ولحياة الفلاح فى القرية المصرية.

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