Advertisements

عاجل.. المقاصة يعلن إذاعة مباراته مع الزمالك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد مسئولو نادى المقاصة انتهاء أزمة إذاعة مباراة الفريق الفيومي ضد الزمالك المقرر إقامتها اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، على أن يتم إذاعة المباراة بشكل عادي.

وشدد مسئولو نادى المقاصة أن شركة بريزنتيشن تواصلت معهم خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وانتهت المناقشات على التوصل لاتفاق بين الطرفين على إذاعة المباراة.

وأثنى مسئولو نادى المقاصة على جهد بريزنتيشن في التواصل معهم وتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتسوية كل الامور التعاقدية بينهما ، ليتراجع مسئولي المقاصة عن عدم إذاعة مباراة الزمالك الليلة.

أخبار تهمك

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة