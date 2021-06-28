عاجل.. المقاصة يعلن إذاعة مباراته مع الزمالك

أكد مسئولو نادى المقاصة انتهاء أزمة إذاعة مباراة الفريق الفيومي ضد الزمالك المقرر إقامتها اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، على أن يتم إذاعة المباراة بشكل عادي.

وشدد مسئولو نادى المقاصة أن شركة بريزنتيشن تواصلت معهم خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وانتهت المناقشات على التوصل لاتفاق بين الطرفين على إذاعة المباراة.

وأثنى مسئولو نادى المقاصة على جهد بريزنتيشن في التواصل معهم وتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتسوية كل الامور التعاقدية بينهما ، ليتراجع مسئولي المقاصة عن عدم إذاعة مباراة الزمالك الليلة.