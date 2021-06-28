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تعرف على قرار جنايات المنصورة في قضية أب ذبح نجله بمشرط طبي في الدقهلية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أمرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بإحالة الأب المتهم بذبح ابنه باستخدام "مشرط طبي"، في قرية "طناح"، بدائرة مركز المنصورة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

استمعت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، إلى أقوال الأب المتهمم ووالدة الطفل «أدهم»، ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة للاب اتهامات بالقتل العمد، وإعطاء ابنه " منوم"، ثم اصطحبه إلى قطعة أرض فضاء، واستخدم أداة حادة " مشرط طبي"، ذبحه به في عنقه، وتركه غارقًا في دمائه ليعود إلى قريته ويبحث عنه مدعيًا اختطافه.

وقرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهم "محمود حسن عبد العظيم علي"، 40 سنة، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات، مقيم "طناح"، بدائرة مركز المنصورة، محبوسًا، لقيامه بقتل نجله الطفل «أدهم»، 13 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكر في امر الاحالة أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من الطفل، وأعد لذلك السيارة رقم (د ج و8339)، التي استاجرها لهذا الغرض، وقام باصطحابه بداخلها بعيدًا عن أعين الرقباء، وأعطى له قرصًا منومًا حتى استغرق في نعاسه، فتوجه صوب إحدى الصيدليات، واشترى منها مشرطًا طبيًا، وقام بجز عنق الطفل، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، على النحو المبين في التحقيقات.

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