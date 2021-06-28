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شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا 11 جريمة سلب

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
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 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) أشخاص، مواطنان و(3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا (11) جريمة سلب بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، ودخول مساكن العمالة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وتم استرداد جزء من المسروقات التي بلغت قيمتها (181,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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