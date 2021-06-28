Advertisements

البنك الدولي يقدم 290 مليون دولار للأردن للحد من تداعيات الجائحة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال البنك الدولي في بيان اليوم الإثنين إنه وافق على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

 

وجاء في البيان أن "البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أميركي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الأردن".

 

وأوضح البيان أن هذا التمويل سيمدد برنامج "تكافل-3" الذي يقدم مساعدات إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وبرنامج "استدامة" الذي يقدم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهرا.

 

كما سيدعم التمويل الجديد التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية "تكافل-1" النظامي.

 

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، قوله إن "البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة".

 

ووافق البنك الدولي في 14 ونيو على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

 

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا أنها ستقدم في شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة والتعافي منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الدولي الاردن

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

النقد الدولى يوافق على مساعدة الأردن بقيمة 1,3 مليار دولار

البنك الدولي يوافق على مساعدات مالية بـ 100 مليون دولار للأردن

374 مليون دولار من البنك الدولي للأسر الفقيرة في الأردن

البنك الدولي يمنح الأردن 100 مليون دولار لدعم التعليم

وزيرة التعاون الدولي: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة

"الاسـتـثمار الأوروبي" يمول المشروعات المائية الأردنية بـ 260 مليون يورو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة