أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

يخطط مسئولو نادي الزمالك، لضم عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي المتواجد حاليًا ضمن صفوف طلائع الجيش، فى صفقة انتقال حر.

وفتح مسؤولي نادي الزمالك مفاوضات مع عمرو جمال للتعاقد معه خاصة ان عقده ينتهي مع الأهلي في الموسم الحالي بنهاية إعارته مع الجيش، حيث لم يقم الأهلي بأي إجراء لتمديد التعاقد، وهو ما يجعل اللاعب حرا في اختيار وجهته في الموسم المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع، أن عمرو جمال تواصل مؤخرًا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لمعرفة موقف النادي من التعاقد معه وعودته للفريق.

وتابع المصدر، أن سيد عبدالحفيظ أبلغه بأن المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني يفضل التعاقد مع مهاجم آخر.

وتابع المصدر، أن عمرو جمال تواصل مع مسؤولي بيراميدز للتعرف على رغبتهم في التعاقد معه، لكنه فوجئ بتراجع النادي عن الفكرة بحجة البحث عن مهاجم أجنبي.

واختار عمرو جمال الزمالك بعد ترشيحه للمسؤولين بالقلعة البيضاء، من خلال إشادة عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش بمستوى اللاعب، واستعادته لجزء كبير من مستواه هذا الموسم.