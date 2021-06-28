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أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز منذ الرحيل عن الأهلي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:57 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ممدوح راشد
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رحل اللاعب رمضان صبحي عن النادي الأهلي في مفاجأة مدوية لعشاق "المارد الأحمر"، حيث كان فتىً مدللاً للجماهير الذي أطلقت عليه "ابن النادي".

وأعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه رمضان صبحي بعد فشل مفاوضات التجديد معه، وتوقيعه لفريق بيراميدز، الذي نجح في ضم عبدالله السعيد وإكرامي و"الجوكر" أحمد فتحي.

وتعرض رمضان صبحي منذ رحيله عن النادي الأهلي إلى هجوم عنيف من قبل الجماهير، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي تجاهه، ما انعكس على مستواه الفني داخل أرضية الملعب.

وعلَل رمضان صبحي، رحيله عن صفوف النادي الأهلي، بسبب "الطموح" ليلقى سيلاً من التعليقات السلبية، التي هاجمته ليصبح سخرية الجميع، باستثناء جماهير الزمالك التي سعدت بما حدث.

وشارك اللاعب رمضان صبحي في خسارة فريقه بيراميدز أمام الرجاء المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتحديداً الدور نصف النهائي.

وأهدر صبحي ركلة ترجيح لتنتهي المباراة بنتيجة 5 اهداف مقابل 4، ويتأهل الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي كان يحلم بسيراميدز بتحقيقها، ولاسيما بعد الصفقات التي كلفت خزينته الملايين.

ونرصد أرقام رمضان صبحي منذ رحيله عن الأهلي إلى صفوف بيراميدز في السطور التالية:

لعب رمضان صبحي مع فريق بيراميدز 31 مباراة، في كافة البطولات، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وشارك في صناعة 3 أخرى.

وشارك رمضان صبحى مع بيراميدز فى 18 مباراة ببطولة الدورى المصري الممتاز، بمعدل 1478 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف دون صناعة أية هدف، كما لعب 13 مباراة في الكونفيدرالية، وله 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

وودع فريق بيراميدز المصري بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من دورها نصف النهائي، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام الرجاء، في لقاء أهدر به رمضان صبحي ركلة جزاء ترجيحية.

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