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بفيلم تسجيلي مصور .. برلماني يشتكي وزارة الري للبرلمان

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استعرض النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الشباب، برئاسة النائب محمود حسين، مشكلة إزالة مركز شباب العطف بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال فيلم تسجيلي تم عرضه علي نواب اللجنة.

وانتقد النائب بلال النحال، خلال طلب الاحاطة الذي تقدم به، عدم موافقة وزارة الري علي التراخيص المتعلقة باعادة انشاء مركز الشباب، خاصة ان المركز صدر له قرار ازالة وعندما تقدمنا بطلب اعادة الانشاء، تم رفض البناء بدعوى تبعية الارض لوزارة الري.

وفي السياق ذاته اكد مسئول وزارة الري، أن الأرضالمبني عليها مركز الشباب، متعدية علي ارض طرح النهر، لذلك الحصول علي تراخيص يحتاج قرار تخصيص من مجلس الوزراء،

من جانبه علق الدكتور اشرف البجرمي،مدير المنشأت الشبابية بوزارة الشباب، أن الوزارة ليس لديها مانع في بناء الارض، ولكن المشكلة تكمن في انها غير تابعة للوزارة،

فيما عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث مسئولي الحكومة، مؤكدا ان اللجنة تناقش طلب الإحاطة من اجل حل الإشكالية، وليس من اجل القاء المسئولية على طرف دون الآخر، مطالبا بضروة التوصل لحل نهائئ.

ووجه حديثه لمسئولي وزارة الري ومحافظة البحيرة قائلا: لا تقضوا على احلام الشباب ".

من جانبه قال النائب خالد بدوي، لسنا في جزرمنعزلة ويجب مساعدة اوحصولهم على حقهم فى ممارسة الرياضة، متسائلا:هل عندما يتم إزالة مبني نقوم ببناءه أم نزيله للأبد، متسائلا:" لماذا تتهم وزارة الرى مركز الشباب بالتعدي على الأرض رغم إشهاره من عام 1976"

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الرى بالرد علي اللجنة بشأن إنهاء مشكلة أرض مركز شباب العطف، وتحديد مدي صلاحياتها البناء عليها، وذلك بعدم اثارت نائب محافظ البحيرة مشكلة عدم صلاحية الأرض للبناء بسبب تعرضها لفيضان النيل.

وتعهدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للجنة، بسرعة انهاء أجراءات البناء في أسرع وقت ومخاطبة مجلس الوزراء بالتخصيص، حال تاكيد وزارة الرى على صلاحية الأرض للبناء عليها وعدم تعرضها لمخاطر الفيضان.

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