Advertisements

منخفض الهندي الموسمي.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة