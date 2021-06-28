الضرائب تلاحق مدرب ريال مدريد قبل انطلاق الموسم





دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم الاثنين، ضمن قائمة وكالة مصلحة الضرائب الإسبانية، للأشخاص المتعثرين في سداد ديونهم، والتي بلغت 1.5 مليون يورو في حالة أنشيلوتي.





وتورد القائمة أسماء الأشخاص، الذين يتعين عليهم سداد مبالغ مالية لوزارة الخزانة الإسبانية حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2020، تفوق المليون يورو، والتي دخلها أيضا اللاعب داني ألفيس رغم خروجه منها قبل عامين، إلا أن مبلغ 2.1 مليون يورو أصبح مستحقا عليه الآن.





كما أدرج نائب رئيس نادي إشبيلية، خوسيه ماريا كاراسكو، على القائمة بديون 1.7 مليون يورو.





في المقابل، خرج اللاعب نيمار (الذي كان صاحب أكبر ديون العام الماضي بـ34.6 مليون يورو) من القائمة، ونفس الوضع بالنسبة لسائق الدراجات النارية السابق، سيتو بونس.





ولا يعني ذلك بالضرورة سداد الديون، بل ربما لأنها أصبحت أقل من مليون يورو، أو تم تجميدها أو تأجيلها.





ولا يزال أيضا اللاعب الأرجنتيني السابق، جابرييل ميليتو، في القائمة وعليه 1.8 مليون يورو.