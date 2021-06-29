7 رسائل من وزيرة البيئة خلال حفل بدء تصنيع "الأتوبيس" الكهربائي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة باحتفالية وزارة الإنتاج الحربي للإعلان عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV. بحضور المهندس محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورؤساء هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV.





وترصد "الفجر" في السطور أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال البدء في في تصنيع "أوتوبيس" الكهربائي:





1_أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أتوبيسات الكهرباء من اكثر انواع المركبات التي تقلل الانبعاثات وبالتالي تحسين جودة الهواء بنسبة 90%، بينما الميكروباص والعربيات فهي مسؤولة عن نسبة ٥٠% من الانبعاثات.





2- وتابعت الوزيرة أنه عند ترجمة ذلك اقتصاديا فأن كل الف اتوبيس كهربائي يوفر 44 مليون دولار تكلفة التلوث البيئي.





3- وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتماشى المشروع مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود التقليدي.





4- وأضافت الوزيرة أن دمج البعد البيئي فى المشروعات التنموية يعد أكبر تحدى.





5- وأشارت وزيرة البيئة الي أن هذا الحدث يتواكب مع إستراتيجية وزارة البيئة والتي تعتمد على تشجيع وسائل النقل المستدام، وهو المصطلح الذي يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة.





6- ونوهت الوزيرة أن الوزارة بدأت منذ سنوات عديدة سواء بتشجيع العودة لاستخدام الدراجات ووسائل النقل العام، أو التوجه نحو النقل الكهربي خاصة مع التقدم المتسارع فيه عالميا.



