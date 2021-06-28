استشاري نساء: أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا آمنة تمامًا للحامل



قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن كل أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا آمنة تمامًا خلال فترة الحمل سواء المضاد الحيوي أو الفيتامينات أو الزنك أو أدوية السيولة مثل الأسبرين.



وتابع "عباسي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن معظم السيدات الحوامل التي أصيبت بفيروس كورنا لم تصاب بمشاكل كبيرة، ولكن يجب الحذر وتناول أدوية السيولة، خاصة وأن نسبة حدوث تجلط السيدة الحامل المصابة بالكورونا تكون كبيرة.



وشدد على ضرورة الاطمئنان على وزن الجنين خلال فترة الحمل، والحرص على عدم الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الجهاز المناعي يكون ضعيفا بشكل كبير خلال فترة الحمل.



