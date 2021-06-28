Advertisements

استشاري نساء: أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا آمنة تمامًا للحامل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:08 م
كساب أحمد
Advertisements

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن كل أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا آمنة تمامًا خلال فترة الحمل سواء المضاد الحيوي أو الفيتامينات أو الزنك أو أدوية السيولة مثل الأسبرين.

وتابع "عباسي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن معظم السيدات الحوامل التي أصيبت بفيروس كورنا لم تصاب بمشاكل كبيرة، ولكن يجب الحذر وتناول أدوية السيولة، خاصة وأن نسبة حدوث تجلط السيدة الحامل المصابة بالكورونا تكون كبيرة.

وشدد على ضرورة الاطمئنان على وزن الجنين خلال فترة الحمل، والحرص على عدم الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الجهاز المناعي يكون ضعيفا بشكل كبير خلال فترة الحمل.

أخبار تهمك

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة