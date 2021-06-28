افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح ( 8 ) مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، وذلك يوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1511) مسجدًا، منها (1391) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و(120) مسجدًا صيانة وترميمًا.



والمساجد هي:

مديرية أوقاف الشرقية

1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير

2. هرماس رضوان – أولاد صقر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. البحري – الكفر الشرقي – الحامول شرق

4. الكبير بمحلة موسى

مديرية أوقاف الغربية

5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث

مديرية أوقاف أسيوط

7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب

مديرية أوقاف المنوفية

8. المفتاح العربي – الخطاطبة- مركز السادات