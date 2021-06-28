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افتتاح 8 مساجد جديدة الجمعة المقبلة
الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:08 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح ( 8 ) مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، وذلك يوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1511) مسجدًا، منها (1391) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و(120) مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد هي:
مديرية أوقاف الشرقية
1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير
2. هرماس رضوان – أولاد صقر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. البحري – الكفر الشرقي – الحامول شرق
4. الكبير بمحلة موسى
مديرية أوقاف الغربية
5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث
مديرية أوقاف أسيوط
7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب
مديرية أوقاف المنوفية
8. المفتاح العربي – الخطاطبة- مركز السادات
والمساجد هي:
مديرية أوقاف الشرقية
1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير
2. هرماس رضوان – أولاد صقر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. البحري – الكفر الشرقي – الحامول شرق
4. الكبير بمحلة موسى
مديرية أوقاف الغربية
5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث
مديرية أوقاف أسيوط
7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب
مديرية أوقاف المنوفية
8. المفتاح العربي – الخطاطبة- مركز السادات
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