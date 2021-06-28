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بالأسماء.. المرشحون للمشاركة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين على قوائم الانتظار للمشاركة في تمثيل الوزارة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات التصفية النهائية.

والأسماء المرشحة للوزارة هم:
1. بلال السيد محمد محمد السنهوري - البحيرة - السن 26
2. محمد أحمد فتح الله أحمد - الشرقية - السن 28
3. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة - السن 35
4. عبد الرحمن فرج حافظ برعي - القليوبية - السن 26
5. محمد السيد مصطفى عبد العزيز - الدقهلية - السن 23
6. أيمن منصور عبدالعزيز متولى - الجيزة – السن 28
7. محمد رمضان كمال محمود - القاهرة - السن 24
8. إيمان رمضان علي حامد الرشيدي - البحيرة - السن 16
9. يوسف صبح علي السيد - القليوبية - السن 24
10. نوران أكرم حامد - البحيرة - السن 13
11. رامي على محمود جبر غلاب - البحيرة - السن 25
12. محمد مصطفى عبد الفتاح - الشرقية - السن 27
13. عبد الرحمن رمضان محمد بركات - الجيزة - السن 21
14. ندا أسمر محمد إبراهيم - البحيرة - السن 14
15. آلاء عمر خليل الطيب - البحيرة - السن 14
16. أحمد جمال السيد حشيش - الغربية - السن 13
17. سمية جمال قرني علي - الجيزة - السن 21

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