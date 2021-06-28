"رواد النيل" تفتح باب التقديم للدورة الثالثة لحاضنة التصميم الإبداعي

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية فتح باب التقديم للدورة التدربيبة الثالثة لحاضنة التصميم الإبداعي التي يمولها بنك (رخآ - الأهلي)، وتستهدف الدورة هذا العام دعم وتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية.





وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إن فكرة هذا الدورة نابعة من الإيمان بأن التراث هو جزء معبر عن الهوية وتجسيد لها، لذا ستوجه لأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة لأبراز التراث، للاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها المبادرة بداية من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة المنتج الفعلي.





وأضاف أن المبادرة ستقدم دعم يصل إلى 200 ألف جنيه في شكل خدمات مالية وعينية، منها مساعدة في إجراءات تسجيل الشركات بشكل قانوني وتوفير التدريب المكثف على الأعمال التجارية والتقنية من خلال متخصصين ومحترفين.





وأوضح أن المشاركين سيستفيدون أيضا من خدمات التثقيف والإرشاد والتوجيه المهني، والتشبيك للشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين وتنظيم لقاءات مباشرة معهم، مشيرا إلى أن الدعم قد يستمر حتى بعد فترة انتهاء الاحتضان.





وأشار إلى أن باب التقديم مفتوح حتى نهاية يوليو المقبل، بعدها يتم الشركات وأصحاب الأفكار التي تتوافر فيها الشروط، لدخولها فترة الاحتضان بداية من شهر سبتمبر المقبل.





يشار إلى أن برنامج الاحتضان بمبادرة (رواد النيل) الممولة من البنك المركزي المصري قد احتضن أكثر من 160 شركة من الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، منها التعريف بخدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة للخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات في تطوير منتجاتها وتسويقها، كما يساعد على عمليات التشبيك مع رواد الأعمال والمستثمرين.