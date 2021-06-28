Advertisements

"رواد النيل" تفتح باب التقديم للدورة الثالثة لحاضنة التصميم الإبداعي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية فتح باب التقديم للدورة التدربيبة الثالثة لحاضنة التصميم الإبداعي التي يمولها بنك (رخآ - الأهلي)، وتستهدف الدورة هذا العام دعم وتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية.

وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إن فكرة هذا الدورة نابعة من الإيمان بأن التراث هو جزء معبر عن الهوية وتجسيد لها، لذا ستوجه لأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة لأبراز التراث، للاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها المبادرة بداية من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة المنتج الفعلي.

وأضاف أن المبادرة ستقدم دعم يصل إلى 200 ألف جنيه في شكل خدمات مالية وعينية، منها مساعدة في إجراءات تسجيل الشركات بشكل قانوني وتوفير التدريب المكثف على الأعمال التجارية والتقنية من خلال متخصصين ومحترفين.

وأوضح أن المشاركين سيستفيدون أيضا من خدمات التثقيف والإرشاد والتوجيه المهني، والتشبيك للشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين وتنظيم لقاءات مباشرة معهم، مشيرا إلى أن الدعم قد يستمر حتى بعد فترة انتهاء الاحتضان.

وأشار إلى أن باب التقديم مفتوح حتى نهاية يوليو المقبل، بعدها يتم الشركات وأصحاب الأفكار التي تتوافر فيها الشروط، لدخولها فترة الاحتضان بداية من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن برنامج الاحتضان بمبادرة (رواد النيل) الممولة من البنك المركزي المصري قد احتضن أكثر من 160 شركة من الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، منها التعريف بخدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة للخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات في تطوير منتجاتها وتسويقها، كما يساعد على عمليات التشبيك مع رواد الأعمال والمستثمرين.

أخبار تهمك

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لتقديم موعد نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ يوم

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة