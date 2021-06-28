"يضم كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة".. تفاصيل إنتاج أول أتوبيس كهربائي بأيادي مصري





قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، إن الأتوبيس الكهربائى الذي صنع بأيدي مصرية، جاء عن طريق تعاون الإنتاج الحربي مع شركة إنتاج وسائل النقل المصرية mcb، وهو ما يعكس استراتجية الدولة في توطين صناعة السيارات.وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى، أن المكون المحلي في الأتوبيس الكهربائى تجاوز الـ 60% وتم إجراء التجارب عليه حيث أثبتت أن تكلفة تشغيله أكثر توفيرًا من الأتوبيس العادي، إضافة إلى أنه مجهز على أعلى مستوى، ويضم كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة ولا يمثل ضررًا على البيئة.وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب أن الإنتاجية التي تعمل عليها الشركة بلغت 250 أتوبيسا خلال الشيفت الواحد (8 ساعات)، وأنه حال ارتفاع الطلب سوف يتم تضعيف العمل، لزيادة الإنتاج، وتلبية أي طلبات، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية المتنجة للأتوبيس الكهربائي تصدر 60 % من إنتاجها للخارج.وأردف أن الأتوبيس الكهربائي لا يقارن بمال لأنه يحافظ على سلامة البيئة، مضيفا أنه من المستهدف تحويل جميع الأتوبيسات إلى العمل بالكهرباء خلال 10 سنوت، وسيتم إنتاج أول خطوط الأتوبيس الكهربائي في أكتوبر المقبل.وأوضح أن من مميزات الأتوبيس الكهربائي تمتعه بمحدد ذاتي للسرعة، إذ تعتبر أقصى سرعة له 70 كيلو متر، ويستطيع السير لمسافة 360 كيلو متر، من خلال عملية شحن واحدة، مضيفا أنه يوجد به خاصية الشحن الإحتياطي.