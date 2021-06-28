برلماني: المتظلم من قانون فصل الموظف الإخواني يمكنه الرجوع للقضاء الإداري

قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن القانون يتكون من 3 مواد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الأيام المقبلة.



وأشار عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدا أن القانون لاقى استحسان كل النواب.



وأردف أن الموظف فور فصله سوف يحصل على حقوقه المستحقة له من مكافآت أو معاش وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن من يتظلم من القانون يمكنه الرجوع للقضاء الإداري حال ثبوت عدم انتمائه.



وأكد أن الإخوان معروفين بالاسم وهناك تحريات تم إجراؤها عليهم، كما أنهم يعلنون عن أنفسهم من خلال اضطهادهم للدولة المصرية وشعبها.

