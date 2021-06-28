Advertisements

برلماني: المتظلم من قانون فصل الموظف الإخواني يمكنه الرجوع للقضاء الإداري

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن القانون يتكون من 3 مواد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الأيام المقبلة.

وأشار عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدا أن القانون لاقى استحسان كل النواب.

وأردف أن الموظف فور فصله سوف يحصل على حقوقه المستحقة له من مكافآت أو معاش وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن من يتظلم من القانون يمكنه الرجوع للقضاء الإداري حال ثبوت عدم انتمائه.

وأكد أن الإخوان معروفين بالاسم وهناك تحريات تم إجراؤها عليهم، كما أنهم يعلنون عن أنفسهم من خلال اضطهادهم للدولة المصرية وشعبها.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل..الجزء الثاني من رد شيرين عبد الوهاب: كلي على بعضي بتاعته

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من شيرين عقب أزمتها الأخيرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ 33 دقيقة

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

منذ أقل من نصف ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

08:07 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

05:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة