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استشاري يُفجر مفاجأة عن تغذية الحوامل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن معظم المعلومات التي تقال من الحموات أو الأم عن الحمل خاطئة تماما، مشيرًا إلى أن فكرة تناول طعام كثير لأن الطعام يكون لشخصين أمر غير صحيح.

وتابع "عباسي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "كل الزيادة في الأكل اللي عايزها المرأة الحامل 200 سعرة حرارية يعني لو كلت موزتين خلاص".

وأضاف أن بعض السيدات الحوامل يحصلن على معلومات خاطئة عن الحمل على الإنترنت، ومنها التوقف عن تناول الكالسيوم خلال آخر شهر، حتى لا تكبر حجم رأس الجنين، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فالكالسيوم مطلوب طوال فترة الحمل للحفاظ على صحة البيبي والأم في نفس الوقت.

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