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"القومي للأجور" يزف بشرى سارة لـ "العاملين في القطاع الخاص"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وممثل القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، تفاصيل رفح الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار "السويدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن رفع الحد الأدنى يستهدف تحسين ظروف العاملين بالقطاع الخاص، حيث تم إتخاذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة.

ولقت إلى أنه سيتم بدء تطبيق القرار بعد 6 أشهر، موضحا أن الهدف من الإعلان المبكر للقرار هو إعطاء فرصة لأي قطاع يواجه مشكلة أو صعوبة في تطبيق القرار بالتوجه للمجلس لدراسة الوضع، معلقا: "سنستمع لصغار المستثمرين أو أي قطاع يواجه أزمة في التطبيق".

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