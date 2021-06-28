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موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواجهة منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.

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