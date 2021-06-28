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مجلس إدارة نادى منتخب السويس يوجه الشكر للمدير الفنى
الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:36 م
محمود ابو الليل
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وجه مجلس اداره نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال الشكر لايمن المزين المدير الفني علي الفتره الماضية بعد اعتذاره عن استكمال المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
ويقود ياسر السيد المدير الفني لقطاع الناشئين و اينو أحمد مباراه الفريق الاخيره هذا الموسم أمام القناه المقرر اقامتها الجمعة المقبل على استاد الجيش بالسويس.
يحتل فريق منتخب السويس المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 38 نقطة.
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