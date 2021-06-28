صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

كشفت تقارير صحفية جزائرية، صباح اليوم الاثنين، عن أهتمام نادي الزمالك بضم مهاجم النجم الساحلي السابق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ميركاتو فوت الجزائرية أوضحت أن مسئولى نادي الزمالك مهتمين بضم اللاعب الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي السابق، وهداف دوري أبطال إفريقيا 2020، ولاعب نيم الفرنسي الحالي، إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولى القلعة البيضاء تواصلوا إلى أتفاق نهائي مع اللاعب بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض لمدة ثلاث مواسم.

ويذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحدث مع اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي عن رغبة في تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان كريم عريبي قد توج بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.