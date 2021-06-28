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برلماني: زواج نهاية الأسبوع من الناحية الجنائية يقع تحت بند الاتجار في البشر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن زواج نهاية الأسبوع وغيره من المسميات مثل زواج المصياف أو المسيار تهدف إلى التحايل على القانون، ولذلك أُحيل قانون "المأذونيّة" لمجلس الشيوخ، نتيجة خطورة الموضوعات المتعلقة بالمأذونيّة، والتي تلحق الضرر بالمجتمع.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى، أنّ قانون المأذونيّة، جرت مراجعته بدقة، مضيفًا أنه سوف يعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل، لافتًا إلى أن القانون انتهت مراجعته، وسيتم البت فيه قريبًا.

وأردف أن زواج نهاية الأسبوع من الناحية الجنائية يقع تحت بند الاتجار في البشر، وينم عن مفسدة، وتحايل غير مشروع على القانون، وإلحاق الضرر بالمجتمع، وتخليف أطفال شوار ومتشردين.

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