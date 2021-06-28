مصطفى درويش عن أزمة شيرين عبد الوهاب: مال حسام بصبيانية أبوه

علق الفنان مصطفى درويش على أزمة شرين عبد الوهاب، وظهور تسريب صووتي لزوجها ووالدها وهم يخططون لاستغلالها.



وكتب "درويش" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مال حسام حبيب بصبيانيه ابوه

اللي سرب التسجيل ده مش مهني ولا يرتبط باي مهنيه خرب بيت علشان ايه يعني كسبت ايه ترند 👏

راجل كبير وبيعطف يا اخي ودماغه حدفته

تخرب بيت ابنه اللي ماحدش شاف منه حاجه وحشه طول عمره ليه انا معرفوش شخصيا حسام ولا شيرين بس صعبان عليا خراب البيوت بالترند القرف ده

حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يدمر بيت".



يذكر أن حسام حبيب آثار الجدل في الأيام الماضية بسبب تسريب تسجيل صوتي له ولوالده والذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.