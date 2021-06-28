موجة شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ28 من يونيو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غداً الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غداً





وحذرت "الأرصاد" المواطنين، من ارتفاع درجات الحرارة العظمى غداً في القاهرة والإسكندرية، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتصل درجات الحرارة إلى 42 درجة.





الطقس المتوقع غداً





وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن الطقس يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد، خلال فترات النهار، ويكون لطيفاً على مدار الليل.





حالة الطقس ودرجات الحرارة





وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح.





توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً





وأوضحت الهيئة في بيانها حول توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً، أنه يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدلا ليلًا، ويكون شديد الحرارة شمال الصعيد، و على الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا.





درجات الحرارة المتوقعة غداً





القاهرة 38 25





الإسكندرية 32 24





طنطا 37 24





مطروح 30 23





سيوة 39 23





بورسعيد 33 25





الزقازيق 38 25





السويس 38 24





كاترين 33 16





شرم الشيخ 40 29





الفيوم 39 25





المنيا 40 25





سوهاج 41 26





الأقصر 43 26





أسوان 44 27







