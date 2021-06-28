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برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية والحضارية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا، الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقال "التمامي"، في بيان اليوم الاثنين، إن الاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو يدفعنا إلى استخلاص الكثير من الدروس وفي مقدمتها أن شعب مصر بإرادته لا يمكن أن ينكسر وأن انحياز قواتنا المسلحة للشعب هو الانحياز الأقوى دائمًا والأفضل وأن مسيرة التنمية لا تتحقق إلا باستقرار سياسي واجتماعي.

وأكد النائب وليد التمامي، أن تلك الثورة العظيمة في تاريخ الشعب المصري بل تاريخ البشرية أنقذت مصر بل والعالم من جماعة الإخوان الإرهابية وأسقطت حكم المرشد وأعادت لمصر هويتها الوطنية والحضارية.

ووجه النائب وليد التمامي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة على ما قاموا به من أجل نجاح الثورة وعبور التحديات على مدار 8 سنوات ليعيش شعب مصر في أمن وأمان وتحية لأرواح شهداء مصر جميعا من الشعب والجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

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