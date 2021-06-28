الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، أنها ستسمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بعبور المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من 29 يونيو.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفق ما نقله مركز التواصل الحكومي في تغريدة على "تويتر".

وكان المكتب ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء سمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 بلدا اعتبارا من الخميس أول يوليو المقبل.

وتضم القائمة بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وهولندا، واليونان، وسويسرا، وقرغيزسان، والبوسنة والهرسك.