عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

عللقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريب التسجيل الصوتي بين زوجها ووالدها، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقالت "عبد الوهاب" من خلال تسجيل صوتي: "انسان متربي ومحترم وبيحبني أكتر من نفسي وميستاهلش أبدا منكو القسوة ديه ولكن أنا مدياكو العذر علشان انتو متعرفوش وده

الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت اللي أنا فيه متدمرة هو بنالي شخصيتي ورجعلي ثقتي في نفسي حسام بيحبنا أكتر من نفسه ده دليل إنه من ساعة ما اتجوزني معملش لنفسه أي حاجة من ساعة ما اتجوزني والست اللي ربت راجل أخلاقه زي كده ديه ست عظيمة حسام انسان عظيم وأمه عظيمة ويتمنا إنكو تدعولنا بالذرية الصالحة".



وتابعت نافية كل ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تواجد في التسجيل الصوتي.