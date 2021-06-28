Advertisements

عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
عللقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريب التسجيل الصوتي بين زوجها ووالدها، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت "عبد الوهاب" من خلال تسجيل صوتي: "انسان متربي ومحترم وبيحبني أكتر من نفسي وميستاهلش أبدا منكو القسوة ديه ولكن أنا مدياكو العذر علشان انتو متعرفوش وده
الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت اللي أنا فيه متدمرة هو بنالي شخصيتي ورجعلي ثقتي في نفسي حسام بيحبنا أكتر من نفسه ده دليل إنه من ساعة ما اتجوزني معملش لنفسه أي حاجة من ساعة ما اتجوزني والست اللي ربت راجل أخلاقه زي كده ديه ست عظيمة حسام انسان عظيم وأمه عظيمة ويتمنا إنكو تدعولنا بالذرية الصالحة".

وتابعت نافية كل ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تواجد في التسجيل الصوتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ 36 دقيقة

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اتصال السيسي الهاتفي برئيس وزراء إسرائيل الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

منذ نصف ساعة

عاجل..الجزء الثاني من رد شيرين عبد الوهاب: كلي على بعضي بتاعته

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من شيرين عقب أزمتها الأخيرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي عن "تاج راسك" لشيرين: أغنية عظيمة

9 ملايين مشاهدة لـ "كدابين" لشيرين عبد الوهاب

حلمي بكر يحذر حسام حبيب من التدخل في أزمة شيرين

اقتبسي إطلالتك من شيرين عبد الوهاب في السهرات (صور)

سعد رمضان لـ"الفجر الفني": بستعد لأغنية سينجل.. اليوم عصر السوشيال ميديا.. وأتمنى تقديم ديو مع هذه الفنانة

عنوان: نبيلة عبيد تتضامن مع شعب لبنان من خلال تسجيل صوتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

03:19 م

عاجل..أول تسجيل صوتي لشيرين: حسام بيحبنا

08:07 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

05:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة