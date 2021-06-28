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بالوثائق.. تركيا تنهب ثروات سوريا (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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 ينهب نظام أردوغان ثروات وأصول سوريا تحت رعاية الجيش التركي والمرتزقة السوريين، وهذا ما أكده موقع "نورديك مونيتور".


وفقًا لوثائق جديدة نشرها الموقع، فإن الوثائق كشفت أن رجل الأعمال التركي "مراد أوزفاردار"، الذي تعمل زوجته لدى الاستخبارات التركية، قام بتفكيك مصانع سورية في حلب ونقل معداتها إلى تركيا، ما أدى لتعزيز أرباحه على حساب الاحتلال التركي، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".


أثار ممثلو سوريا في الأمم المتحدة تلك القضية أمام مجلس الأمن، كاشفين بالوثائق والأدلة عن نهب تركيا ورجالها المصانع وشراء منتجات زراعية بالإجبار من مزارعين محليين.


 كما أكد السفير السوري السابق في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن حكومة أردوغان لا تزال متورطة في تلك الممارسات، فمتى يتوقف العبث التركي بمقدرات الشعب السوري؟.

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