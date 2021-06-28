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استاذ موارد مائية: إثيوبيا بدأت تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الملء الثاني لسد النهضة لن يزيد عن 4 مليار متر مكعب، بدلا من 13.5 مليار متر مكعب، وهذا يرجع إلى ضعف الإنشاءات.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الامطار في إثيوبيا الآن تقدر150 مليون متر مكعب، ويمر من فتحتين سد النهضة 50 مليون متر، ويتبقى في السد 100 مليون، مشيرًا إلى أن بحيرة سد النهضة زادت بمقدرات نصف متر خلال الفترة الأاخيرة، أي بمقدار ربع مليار متر مكعب.

وأضاف: " المياه بدات تخزن في سد النهضة، وستخزن إثيوبيا خلال مدة قليلة 4 مليار متر مكعب، وبعد ذلك ستفيض المياه، وستسير في اتجاه السودان ومصر"

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