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موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 ووقفة عرفات

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:00 م
عيد الأضحى 2021
عيد الأضحى 2021
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يبحث المسلمون في كل ارجاء العالم، عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات، حيث تفصلنا أيام قليلة عن هذه المناسبة العطرة.

عيد الأضحى المبارك 2021

ويتساءل الكثيرون عن موعد وقفة عرفات حيث يصعد الحجيج ومعهم قلوب جميع المسلمين في كل أنحاء العالم إلى هذا المكان المقدس، ليتموا حجهم، ويحتفلون بوقفة عيد الأضحى 2021.

ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات في السطور التالية:

 يولد هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران السبت 10 يوليو، وسيكون فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى.
 
ويوافق يوم السبت 10 يوليو اليوم التالى ليوم الرؤية، والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ومن المقرر أن يغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي باقى محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "10 - 15 دقيقة"، كما يغرب في العواصم والمدن العربية والإسلامية قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين "4 - 35 دقيقة",

وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021

ويحتفل المسلمون بمناسبة عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو، حيث يكون السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، ووقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو.

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