عاجل..الجزء الثاني من رد شيرين عبد الوهاب: كلي على بعضي بتاعته

جاء التعليق الثاني من شيرين عبد الوهاب، على أزمتها مع زوجها ووالده وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقالت "عبد الوهاب" في الفيديو قائله: "كل الكلام اللي اتقال مش مظبوط لأني أنا كلي كده بتاعته أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس وابن عيلة محترمة أوي أوي والناس

اللي زيه انقرضو اجنا بقالنا أربع سنين متجوزين لو كان عاوز يستفاد مني كان عامل أغنية ليه هو بيحبني أكتر من نفسه وحاسة معاه بالأمان وكفاية إنه طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني".



ويعد هذا هو الجزء الثاني من رد شيرين عبد الوهاب، حيث ردت في البداية من خلال فيديو وكتبت عليه قائله: "الجزء الأول".