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بني سويف يفوز على المنتخب الفلسطيني الأوليمبي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الفوز بنتيجة 1/2 على المنتخب الفلسطيني الأوليمبي خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .

واحرز هدفى بنى سويف الثنائى احمد امين ومحمد الفولي، فيما أحرز هدف فلسطين ربحى شتاوى بالشوط الثانى .

وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف وجهازه المعاون على إشراك العديد من اللاعبين الشباب والاطمئنان على جاهزية حسن عبده مدافع الفريق وإشراكه بالشوط الثانى .

فيما حرص إيهاب ابو جزر المدير الفنى للمنتخب الفلسطينى على إشراك جميع عناصر الفريق خاصة ممن لم يشاركوا بالمباراة الودية التى أقيمت أمس أمام فريق الامل بنادى الزمالك .

وحرص على جابر وأحمد سيف النصر أعضاء مجلس إدارة بنى سويف ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق على اهداء مسوؤلى المنتخب الفلسطيني درع النادى كما حرص مسوؤلى المنتخب الشقيق على اهداء وفد بنى سويف ' تيشيرت ' المنتخب الفلسطيني .


وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من عماد عطا ومحمود مصطفى وسيد البطل .

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