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"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن تطور الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد النادي، عضو لجنة مكافحة كورونا، إن الإصابة بالفطر الأسود يحدث بسبب استخدام الكورتيزون أو المضاد الحيوي بصورة كبيرة، حال الإصابة بفيروس كورونا مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وبالتالي ينشط الفطر الأسود إلى حد كبير.

وتابع "النادي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك انخفاضًا بنسبة 60% في إصابات كورونا على مستوى الجمهورية، لكن وجود منطقة كاملة في المنيا خالية من إصابات كورونا، فهذا يعني اننا في اتجاه انحصار الموجة الثالثة بشكل كامل، وهذا قد يعني عدم وجود موجة رابعة بإذن الله.

ولفت إلى أن الدولة توفر لقاحات كورونا من جميع الأنواع، وعلى المواطن أن يتلقى التطعيم، وان لا يستمع إلا الشائعات، مشيرًا إلى أن الموجة الرابعة إذا جاءت حال تطعيم عدد كافي فستكون بسيطة جدًا.

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الفطر الأسود

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