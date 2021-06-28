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ألبير فهمي: إضاءة أعلى برج في كندا بألوان علم مصر الجمعة المقبلة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف ألبير فهمي، عضو مجلس إدارة الهيئة الكندية للتراث المصري، تفاصيل إضاءة أعلى برج في كندا بألوان علم مصر الجمعة المقبل.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم استطاعوا لأول مرة الحصول على موافقة إنارة برج تورنتو بألوان علم مصر، مضيفا أن شهر التراث المصري أصبح فاعلية رسمية في كندا.

وعن ذكرى ثورة 30 يونيو، أوضح ألبير فهمي، عضو مجلس إدارة الهيئة الكندية للتراث المصري، أن المصريين في كندا كانوا ينظرون إلى فترة ثورة 30 يونيو أنها صفحة جديدة لمصر مختلفة عما سبق.

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