مصرع مسنه وإصابة آخر فى إنفجار إسطوانة غاز داخل منزل ببنى سويف



لقيت مسنة مصرعها وأصيب اخر، اليوم الاثنين، فى حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.



وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى.



وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف من السيطرة على الحريق ومن امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمسنه وتدعي «سميحة عبدالرازق اسماعيل» 78 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



كما نقلت سيارة الإسعاف شخص آخر يدعي «محمد رجب حسانين» 87 سنة، ومقيم بقرية بصفط الشرقية، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية بجميع أنحاء الجسم وتم نقله إلى قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

