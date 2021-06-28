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مبابي وبنزيما يقودان تشكيل فرنسا أمام سويسرا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب سويسرا بعد قليل في بطولة كأس أمم أوروبا.

 

ويلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره سويسرا، في إطار منافسات ثمن نهائي يورو 2020.

 

ويواجه الفائز من مباراة الليلة في ربع النهائي، الفائز من المباراة الجارية حاليًا بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

 

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

 

حراسة المرمى: لوريس.

 

خط الدفاع: كيمبيبي، لينجليه، فاران، بافارد.

 

خط الوسط: رابيو، كانتي، بوجبا.

 

خط الهجوم: جريزمان، مبابي، بنزيما.

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