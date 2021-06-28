بشرة سارة للمنتخب الألماني قبل مواجهة إنجلترا

توقعت أنثى الفيل ياشودا، من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي، في المباراة المقررة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).





وكانت توقعات ياشودا 42/ عاما/ صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعادله مع المجر، خلال دور المجموعات.















