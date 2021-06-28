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عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أن هناك اتجاها داخل الإدارة بتأجيل توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، عقب الخسارة من الرجاء وتوديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية،بسبب مباراة الأهلي، التي تقام الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"  أن هناك اقتراحا بتأجيل توقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين، بسبب ارتباط الفريق بمباراة هامة أمام الأهلي، يوم الخميس المقبل، وهناك تركيزا كبيرا عليها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

 

وأشار المصدر إلى أن هذا الاتجاه حفاظاً على اللاعبين، ومسؤولي السماوي يفضلون عدم توقيع عقوبات على اللاعبين خشية من خروجهم عن تركيزهم للمباراة.

 

وتابع،  أن الاقتراح يتضمن دعم اللاعبين خلال الفترة الحالية، انتظارًا لنتيجة مباراة الأهلي، وفي حال الخسارة ستكون العقوبات مغلظة، وقد تصل إلى 50%من الرواتب المبالغ بها، وحال الفوز على الأهلي، سيتم إلغاء أي عقوبات على اللاعبين بسبب الخروج من بطولة الكونفدرالية، لا سيما أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، ولكن التوفيق عاند الفريق في ركلات الترجيح في أكثر من مرة.

 

جدير بالذكر أن بيراميدز ودع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس أمام نظيرة الرجاء البيضاوي المغربي في ركلات الترجيح بنتيجة "4-5" في مباراة قدم بيراميدز مجهود كبير دفاعيا ولكن التوفيق ابتسم في النهاية إلى الفريق المغربي ليخوض المباراة النهائية أمام نظيرة شبيبة القبائل، يوم 10 يوليو المقبل، بمدينة بنين.

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