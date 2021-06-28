وزير السياحة والآثار يكشف للجنة الخبراء استراتيجية الترويج السياحي لمصر

قال وزير السياحة والآثار إن التحالف الكندي الإنجليزي الذي يُعد الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية، قام بتسليم الوزارة المسودة الأولى من الاستراتيجية، وتم من خلال هذه الاستراتيجية دراسة عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير، حيث تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.



وكان من بين وجاء من بين الموضوعات التي تم عرضها، إطلاع المجلس على مستجدات وملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يُعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نهاية العام للترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.



وأضاف الوزير أن الاستراتيجية مبنية على عينة استبيان لأكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي تم عرضها على لجنة خبراء الترويج السياحي، حيث اعتمد أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بالوزارة للثلاثة أشهر القادمة ودراسة سُبل الاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر، وكذلك اعتماد ضوابط ومعايير رعاية الوزارة والهيئة للأحداث والمناسبات المختلفة داخل مصر.



وتم عرض خطة السياحة الدولية والترويج الخارجي لمصر للعام المالى ٢٠٢١٢٠٢٢م، ومناقشة مقترح تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر للترويج خارجيًا بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.



وتطرق الاجتماع لمناقشة موقف الحملة الترويجية لمصر في الأسواق العربية والتي تم إطلاقها بدءً من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز والتي أطلق اليوم الجزء الثاني لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم استمرار هذه الحملة خلال فترة الصيف.



كما تم إحاطة المجلس بمستجدات ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير ما تقدمه صفحات الوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر، إلى جانب الإحاطة بمستجدات ما تم عرضه في مجلس الإدارة من قبل فيما يخص إنشاء وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر وإلقاء الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري.



كما تم مناقشة سبل تطوير نمط سياحة المؤتمرات في مصر ودراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الهيئة والاتحاد وبعض الجهات المعنية لوضع تصور وخطة عمل لتطوير هذا النمط.