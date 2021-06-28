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"الصيف في مصر حكاية".. حملة ترويجية بالأسواق العربية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن الوزارة أطلقت اليوم حملة ترويجية تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، للتسويق لمصر سياحيًا في السوق العربية.

وأشار إلى أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الجزء الثاني من الحملة  يشمل فيلم قصير ومحتوي دعائي مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعه الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.

وأضاف أن الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثمارًا للنجاح والنتائج الايجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم أجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وتابع يوسف أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة. 

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

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وزارة السياحة والاثار الصيف في مصر السياحة الترويج السياحي الاثار

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